Election présidentielle: Après six jours d’attente, le Kenya s’impatiente

Élection présidentielle : Après six jours d’attente, le Kenya s’impatiente

Le Kenya s’approchait lundi de l’annonce des résultats d’une élection présidentielle à forts enjeux et très serrée, après six jours d’attente qui mettent à rude épreuve la patience de la population. Selon le décompte du «Daily Nation», plus important quotidien du pays, citant les données officielles de 80% des circonscriptions, William Ruto, vice-président sortant, menait lundi matin avec un peu plus de 51% des voix, contre environ 48% pour Raila Odinga, vétéran de l’opposition désormais soutenu par le pouvoir.