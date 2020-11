Les suites de sa grossesse n’ont pas été de tout repos pour Ashley Graham. Le modèle de 33 ans et son mari Justin Ervin ont accueilli leur fils Isaac en janvier. Elle a confié au « New York Times » que les hormones avaient fait des ravages sur sa chevelure. «Quatre mois après l ’ accouchement, tous mes cheveux sont tombés, et maintenant j ’ ai un tas de cheveux de bébé qui poussent», d éclare-t-elle.

En effet, durant la grossesse, la qualité de la peau et des cheveux d e la femme e st généralement améliorée grâce aux hormones . Après l’accouchement, le taux d’œstrogènes va subitement diminuer, entraînant souvent une chute plus ou m oins i mportante des cheveux. Cette chute post-partum dure généralement entre deux et trois mois. Chaque femme perçoit différemment ce phénomène suivant l’importance et la structure de sa chevelure. «Cela peut être si déchirant quand vous regardez votre enfant, et qu ’ il est tellement en forme et adorable, et puis que vous vous regardez, et vous vous dites: « Qu'est-ce qu’il m ’ arrive? Mais, ce sont des choses que les femmes traversent», a joute Ashley Graham.