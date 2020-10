Karting : Après son coup de sang, il arrête sa carrière

L'Italien Luca Corberi a annoncé qu'il quittait les sports automobiles après avoir jeté un morceau de son karting sur un concurrent, puis s’être battu avec lui.

«J'ai décidé de ne plus participer à aucune autre compétition de sport automobile pour le reste de ma vie, je ne rends pas justice moi-même, c'est simplement la bonne chose à faire, ajoute-t-il. Après la course, quand j'ai été appelé par les commissaires sportifs, je leur ai demandé de me retirer ma licence parce que j'étais pleinement conscient de mes erreurs irréparables, continue-t-il. Mais comme ils me l'ont montré, ils n'ont pas le pouvoir de le faire», précise aussi l'Italien de 23 ans.