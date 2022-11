Football : Mario Balotelli traite le foot suisse de «mafia»

«Je ne sais pas dans quel genre de mafia vous êtes mais croyez-moi, les joueurs comme moi ne sont pas fiers d’être dans une ligue où l’injustice, la corruption et l’incapacité sont souveraines. Le football est un travail et nous devons tous le prendre au sérieux, y compris les arbitres. Je ne vais pas continuer à risquer ma propre santé sur le terrain sans être protégé des fautes des adversaires et des agressions des supporters. Je me fiche vraiment de ce à quoi vous étiez habitué avant, mais vous devez changer cela dès que possible et le monde doit mettre un œil sur cette ligue pour voir la honte qu’elle fait. J’ai fait une erreur, je vais payer pour cela. La fédération a fait une erreur, paiera-t-elle pour cela? L’arbitre a fait des erreurs, il doit aussi le payer. #fixswissfootball.»