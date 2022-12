Tennis: Après son oncle, Nadal perd un nouveau coach

«Je voulais vous informer que Francis quitte l’équipe. Il a été une personne importante dans ma carrière et je lui suis très reconnaissant de toutes ces années de travail et d’amitié, a écrit le Majorquin, au sujet de celui qui a participé à la conquête de tous ses sacres majeurs. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, j’étais un gosse et avec mon oncle Toni, on commençait seulement sur le circuit. Francis est un grand entraîneur qui connaît très bien le tennis et m’a beaucoup aidé à m’améliorer. Je n’ai que des mots de reconnaissance pour lui et lui souhaite toute la chance du monde pour son nouveau projet.»