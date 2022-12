Chanson : Florent Pagny de retour sur scène, notamment à Sion sous les étoiles

Après avoir renoncé à ses concerts et suivi une chimiothérapie contre un cancer du poumon, le chanteur français retrouvera des festivals en 2023, notamment Sion sous les étoiles, le 14 juillet.

Le chanteur français Florent Pagny, qui avait dû annuler une partie de sa tournée en 2022 à cause d’un cancer au poumon, remontera sur scène pour une série de festivals en 2023, a-t-il annoncé jeudi sur les réseaux sociaux. Il a rendu publics les noms de douze festivals où il se produira, en juin et juillet, en France et en Suisse, à Sion sous les étoiles le 14 juillet, festival dont le programme devrait être annoncé ce vendredi.