Espace: Après SpaceX, Blue Origin enverra aussi des astronautes sur la Lune

Le programme Artémis est le programme américain de retour sur la Lune, composé de missions de difficulté croissante. Il a démarré avec la mission Artémis 1, qui a envoyé un vaisseau autour de la Lune à l’automne dernier, sans équipage. La mission Artémis 2 enverra, elle, quatre astronautes autour de la Lune à l’automne 2024, sans y atterrir. L’identité des heureux élus, trois Américains et un Canadien, a récemment été révélée.

Artémis 3 sera ensuite la première mission à déposer des astronautes sur la surface lunaire depuis 1972. Elle est officiellement prévue fin 2025, un calendrier dont il est largement considéré qu’il ne sera pas tenu. Les deux missions suivantes, Artémis 4 (en 2028) et Artémis 5 (2029), atterriront également toutes les deux sur la Lune, mais passeront d’abord par une nouvelle station spatiale en orbite lunaire, Gateway – qui n’existe pas encore.

Concurrence

En 2021, la NASA avait choisi SpaceX pour construire l’alunisseur d’Artémis 3. Le contrat s’élevait à 2,9 milliards de dollars, même si SpaceX contribue aussi à l’effort au-delà de ce montant. Blue Origin, également en compétition pour ce premier contrat, avait porté plainte contre la NASA, l’accusant d’avoir choisi une seule société et non deux comme elle l’avait laissé entendre. Mais la plainte avait été rejetée.

«Nous voulons davantage de mise en concurrence. Nous voulons deux alunisseurs», a déclaré vendredi le patron de la NASA, Bill Nelson. «Cela signifie que vous avez davantage de fiabilité, et une alternative de secours.»

L’alunisseur de Blue Origin, baptisé Blue Moon, fera 16 mètres de haut et pèsera 45 tonnes une fois rempli de son carburant – de l’hydrogène et de l’oxygène liquides.

Plusieurs compagnies sont partenaires du projet: Boeing, Draper, Astrobotic, Honeybee Robotics, et Lockheed Martin. Cette dernière développera un élément crucial: une sorte de navette, chargée d’aller ravitailler Blue Moon autour de la Lune. Blue Origin prévoit d’utiliser sa fusée New Glenn, qui n’a encore jamais volé, pour lancer à la fois son alunisseur et cette navette.