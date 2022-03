Genève : Après Swissport, les pirates ciblent une PME genevoise

Le groupe qui avait lancé une cyberattaque contre le géant de la manutention aéroportuaire vient de s’en prendre à une petite société locale active dans l’audiovisuel.

Ce dernier ne comprend absolument pas pourquoi les malfrats l’ont visé. «Il n’y a rien de profitable, pourtant, c’est la deuxième fois qu’ils m’attaquent en un mois et me verrouillent toutes mes données. Ils m’ont envoyé un document m’indiquant qu’ils me demandaient une rançon, avec un lien pour m’en acquitter en passant par Tor (ndlr: un navigateur permettant d’accéder au darkweb). Je ne sais pas combien ils réclamaient, car je ne l’ai pas suivi: je ne voulais pas payer, parce qu’à chaque fois, je suis parvenu à récupérer toutes mes données.» Les conséquences ne sont pourtant pas anodines. «Cela a bloqué mes activités durant plusieurs jours: je n’avais plus de mail, plus rien du tout.»