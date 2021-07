Elections en Moldavie : «Après tant d’années, ce pays a enfin l’espoir de chasser les voleurs»

Les Moldaves se sont rendus aux urnes dimanche pour élire leurs députés. Les pro-européens sont donnés favoris.

«Mettre de l’ordre»

Après sa large victoire en novembre 2020 à l’élection présidentielle devant le sortant Igor Dodon, Mme Sandu, 49 ans, a besoin de prendre le contrôle du Parlement pour mettre en oeuvre sa politique, centrée sur la lutte contre la corruption et le rapprochement avec l’Union européenne.

Le scrutin va se jouer entre le parti Action et solidarité (PAS, centre-droit) de la cheffe de l’Etat, donné gagnant par les sondages, et le bloc des socialistes et communistes (BESC) mené par l’ex-président Dodon.