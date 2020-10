La joie de l'attaquant neuchatelois Louis Mafouta, après son but lors de la rencontre de football de Challenge League entre Neuchâtel Xamax et Grasshopper. KEYSTONE

On nous promettait un Neuchâtel Xamax à qui il faudrait du temps, mais qui se rapprocherait d’une dangereuse équipe de Challenge League quelque chose comme un ou deux mois après le début du championnat.

Ce quatrième match de la saison, après deux semaines de break et face au cador de la division Grasshopper, avait ainsi tout d’un très bon test pour les Rouge et Noir. Pour jauger son niveau actuel. Ses potentielles ambitions, aussi.

Un joli potentiel

Si le système peut encore varier, si un ou deux éléments font l’aller-retour entre le onze de base et le banc, on commence à apercevoir la direction désirée et pointée par Stéphane Henchoz. Un duo offensif Mafouta-Nuzzolo que les premiers signaux indiquent complémentaires, de la vitesse et de la créativité derrière eux et une ligne défensive au potentiel certain pour de la deuxième division mais qui doit encore faire ses preuves.

Attendu au tournant, Xamax a livré un premier quart d’heure rassurant, ponctué d’un but assez chanceux. Louis Mafouta a hérité d’un coup-franc à quelques centimètres de la surface, plein centre. Le Centrafricain n’y est pas allé par quatre chemins: il a envoyé une mine. Advienne que pourra pour un ballon finalement contré victorieusement par le mur zurichois. Mateo Matic était pris à contrepied. 1-0.

On ne veut pas croire que les Neuchâtelois se sont vus trop beaux dès lors. Simplement, ils n’ont assurément pas encore atteint leur plein potentiel et l’opposant n’était pas le dernier venu. Résultat: Xamax a plus souvent été dominé que dominant à partir de là. Grasshopper a notamment manqué trois immenses occasions de recoller avant le thé.

GC très décevant

Demeure une question: Neuchâtel a-t-il abandonné le jeu et le ballon à son adversaire parce qu’il se nommait GC, ou s’agit-il concrètement de son projet de jeu. La méthode faisait sens en Super League où Xamax souffrait la comparaison sur le papier avec ses rivaux. Cela sera sans doute moins le cas contre Wil ou Schaffhouse. Dans tous les cas, cette équipe-là mérite d’être prise au sérieux et qu’on la laisse travailler sereinement, qu’importe le grabuge qui l’a secouée cet été.

Aux points, GC aurait sûrement mérité d’égaliser devant les 2870 spectateurs de la Maladière. Mais il faut bien dire que celui qui se dresse comme le favori de ce groupe a terriblement déçu dans sa quête en seconde période. Une animation quasi inexistante, de la maladresse, peu d’idées et des espaces laissés béants dans son dos.

Les prétendants au titre se font discrets jusqu’ici, mais les Zurichois devront produire plus s’ils n’entendent pas prendre racine en Challenge League.

En tout cas, ils sont repartis battus vendredi. Migjen Basha a disputé ses dix premières minutes en rouge et noir, Thibault Corbaz et Mike Gomes ont souvent brillé et les Xamaxiens ont tenu leur os jusqu’au bout. Une deuxième victoire d’affilée. Et si la manière est perfectible, l’état d’esprit se veut impeccable.

Neuchâtel Xamax - Grasshopper 1-0 (1-0)

La Maladière, 2870 spectateurs.

Arbitre: Urs Schnyder.

Buts: 11e Mafouta 1-0.

Xamax: Walthert; Ouattara, Djuric, Gomes, Margado; Mveng (82e Basha); Dominguez (34e Mbock), Corbaz, Parapar; Mafouta, Nuzzolo (92e Teixeira). Entraîneur: Stéphane Henchoz.

GC: Matic; Fehr (82e Nobrega), Cvetkovic, Toti, Schmid (46e Lenjani); Santos; Morandi, Pina (46e Ronan); Pusic (70e Kalem), Demhasaj (78e Rastoder), Gjorgjev. Entraîneur: Joao Carlos Pereira.