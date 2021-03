Tennis : Après treize mois sans jouer, le grand retour de Federer à Doha

Plus de 400 jours le séparent de son dernier match: après treize mois sans compétition et deux opérations au genou droit, Roger Federer fait son grand retour au tournoi de Doha, qui débute lundi.

«On y est (…) Ça fait un an que je n’ai pas voyagé pour un tournoi. Je peux vous dire que je suis très impatient. C’est aussi le moment de remercier tous ceux qui ont rendu ça possible», commence Federer dans une courte vidéo filmée depuis un hall d’aéroport et postée sur son compte Twitter vendredi soir.

«Ça a été un chemin long et difficile, je sais que je n’ai pas encore atteint la ligne d’arrivée. Mais je me sens bien, ça se passe très bien à l’entraînement, je suis gonflé à bloc», poursuit-il.

#RogerReturns

Sa plus longue pause auparavant, six mois entre juillet 2016 et janvier 2017, avait suivi une première arthroscopie subie en février 2016, celle-ci au genou gauche. Ça lui avait particulièrement réussi, puisqu’il avait triomphé à l’Open d’Australie dès son retour, puis à Wimbledon six mois plus tard.