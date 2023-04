Après trois ans de Covid, l’UE veut se reconnecter avec la Chine

La visite de Charles Michel, président du Conseil européen (à gauche, aux côtés du président Xi Jinping), en décembre, avait justement pour but de relancer le dialogue entre la Chine et l’UE.

Alors que la Chine a rouvert ses portes après presque trois ans d’isolement lié au Covid, l’Union européenne (UE) est décidée à se reconnecter avec le géant asiatique, espérant peser sur des sujets majeurs comme l’Ukraine et la balance commerciale. La visite à Pékin d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et du président français Emmanuel Macron, à partir de mercredi, marque une nouvelle étape dans ce processus.

Avec la fermeture, entre 2020 et fin 2022, de Pékin, «notre relation est devenue plus distante et plus difficile», a reconnu, jeudi, Ursula von der Leyen lors d’un discours à Bruxelles. Mais «la compréhension mutuelle commence par la discussion». La venue de Charles Michel avait justement pour but de relancer ce dialogue entre Chine et UE, expliquait récemment un ambassadeur européen.