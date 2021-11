Bâle : Après trois ans, «Ico» a réussi les tests de chien policier

Le chiot baptisé Ico avait fait fondre les Bâlois après que la police avait publié sa photo sur les réseaux sociaux. Désormais grand, le chien a réussi les tests pour servir dans la police.

Ico a bien grandi. «Ce n’est plus le même chien»

Il y a trois ans, la police publiait la photo du chiot nommé Ico et surnommé «la fusée à poils», qui avait été acquis pour passer un entraînement afin de rejoindre les rangs des forces de l’ordre. Succès garanti parmi la population.

Vendredi dernier, le berger allemand, qui pèse désormais 40 kilos, a réussi les tests de chien policier. Recherche, obéissance, service et protection, il a acquis les qualités nécessaires et a donc reçu les félicitations de ses fans sur les réseaux sociaux. Aux tests d’aptitude, il a pris la sixième place parmi tous les chiens policiers de la police cantonale bâloise.

«Son endurance, son intelligence, son énorme volonté de travailler et sa sensibilité font du berger allemand le plus populaire de tous les chiens policiers. En outre, il est fondamentalement alerte, sûr de lui et possède un fort instinct de protection», a relevé une association d’amateurs de bergers allemands.