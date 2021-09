Violences dans le foot - Après trois cartons jaunes, un entraîneur voit rouge

Contacté, le club assure qu’il ne tolère en aucun cas ce genre de comportement. Il précise néanmoins qu’il s’agit «d’une voie de fait mineure», et dit avoir discuté avec l’entraîneur en question qui est désormais bloqué à l’interne.

Pas le premier incident du genre

En mai dernier, un match de Juniors A opposant le FC Embrach et le FC Glattbrugg avait déjà fait couler de l’encre. La partie avait totalement dégénéré. Un joueur du FC Embrach avait été blessé et avait dû être opéré durant plusieurs heures. En guise de sanction, le FC Glattbrugg s’est fait retirer 10 points et une amende de 1000 francs avait été prononcée.