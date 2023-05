Turquie: Erdogan réapparaît en public après une grippe intestinale

Recep Tayyip Erdogan a dû réaménager son agenda depuis mardi soir et annuler tous ses déplacements prévus cette semaine, dont l’un pour l’inauguration très attendue, jeudi, de la première centrale nucléaire de Turquie.

À deux semaines de la présidentielle, le président turc Recep Tayyip Erdogan, donné souffrant depuis mardi soir, est réapparu en public, samedi, après trois jours d’éclipse. Selon des images retransmises en direct par les chaînes de télévision, le chef de l’État s’est présenté en combinaison rouge de pilote, sur l’ancien aéroport Atatürk d’Istanbul, où se tient le salon aéronautique Teknofest, que la Turquie présente comme «le plus grand du monde» et qui permet à l’industrie militaire turque d’exposer ses drones et ses avions.