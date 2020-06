il y a 50min

Chômage technique

«Après trois mois sans salaire, les poursuites s’accumulaient…»

De nombreux citoyens pointent des retards dans le traitement des demandes de chômage et dans le paiement des indemnités de réduction d’horaire de travail (RHT). Les caisses font face à des demandes en masse en cette période de crise.

de Lauren von Beust

Dans le canton de Vaud, en trois mois, 21’000 entreprises ont adressé des demandes de RHT à la Caisse cantonale de chômage (CCh). Keystone

En Suisse, plus de 1,85 million d’employés ont déposé des demandes de chômage partiel (RHT), soit 36% des personnes actives, a annoncé le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) en avril dernier. Maria* en fait partie. Le restaurant lausannois dans lequel elle travaille en tant que serveuse a été temporairement fermé depuis les mesures prises par le Conseil fédéral. «J’ai envoyé une demande d’indemnités RHT dans les jours qui ont suivi la fermeture de l’établissement, soit autour du 20 mars», explique celle qui est inscrite auprès de la caisse de chômage Unia.

Si Maria a pu reprendre ses activités à partir du 11 mai, elle aura vécu trois mois sans salaire, car elle n’a reçu ses indemnités chômage que le 15 juin dernier. «Je n’en pouvais plus de cette situation. Je n’arrivais plus à payer mes factures et les poursuites s’accumulaient», confie la serveuse. Sa collègue, qui œuvre dans le même établissement, a elle aussi dû attendre mi-juin pour toucher le chômage technique.

De longues attentes

La caisse de chômage Unia n’a connaissance d’aucun dossier laissé sans réponse de sa part depuis le mois de mars. «Pour la Suisse romande, 77,35% des demandes RHT faites en mars ont été traitées à ce moment-là, et 70,68% en avril. Actuellement, les demandes de mars et avril non traitées concernent des décisions des autorités pour lesquelles nous attendons encore des pièces complémentaires», précise Serge Gnos, responsable de la communication d’Unia. Il poursuit: «Certains dossiers nécessitent plusieurs échanges entre la caisse, l’employeur et l’assuré. Et cela peut, pour des raisons indépendantes de la volonté de la caisse, nécessiter du temps.»

Mais les retards présumés semblent se généraliser, à en croire les commentaires émanant du groupe Facebook «Indépendants et Entrepreneurs du Corona Union Suisse». Celui-ci compte actuellement plus de 7500 membres. Et les témoignages en ce sens pullulent: «J’ai envoyé ma demande pour des RHT en avril. Je n’ai toujours pas reçu de réponse de la caisse cantonale genevoise. Sérieux, je trouve ça inadmissible!» a écrit un internaute mi-juin. «Après presque sept semaines de délai, les RHT d’avril m’ont été remboursées. Bon, j’ai arrêté de compter le nombre d’e-mails envoyés et de coups de téléphone passés», a partagé une autre citoyenne.

Les demandes de RHT explosent

On se plaint de paiements tardifs par la caisse cantonale vaudoise. Roger*, patron d’un restaurant et également employé de son établissement, a rapidement reçu les indemnités couvrant la deuxième partie du mois de mars. Bien qu’il ait effectué chaque fois sa demande dans les temps, il attend toujours les RHT d’avril et mai: «Quand vous envoyez un mail, on ne vous répond pas. Moi, j’ai déjà dû payer les salaires du mois dernier à mes employés! Cette situation va nous faire tous couler!» s’insurge-t-il.

Dans le canton de Vaud, en trois mois, près de 21’000 entreprises ont adressé des demandes de RHT à la Caisse cantonale de chômage (CCh), ce qui représente 310 millions de francs d’indemnités payées à ce jour. «Durant les deux dernières années, on en comptabilisait en moyenne 8 par mois. On en est à 7000 en cette période», informe Françoise Favre, cheffe du Service de l’emploi (SDE) à l’État de Vaud.

Pour elle, on ne peut pas parler de «retards»: «Les délais de traitement sont tout à fait compréhensibles et légitimes compte tenu de la masse absolument extraordinaire de décomptes à étudier. Il reste actuellement moins de 500 demandes à traiter, ce qui sera certainement fait d’ici à la fin du mois de juin», ajoute Françoise Favre. À noter que les chiffres cités précédemment ne prennent pas en compte les demandes de chômage total.