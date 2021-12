Canton de Lucerne – Après trois rejets, elle obtient enfin la nationalité suisse

L’étudiante en droit de 33 ans est arrivée en Suisse en 1998 à l’âge de 10 ans. Elle a désormais fondé sa propre famille ici: elle a deux enfants, parle parfaitement le suisse allemand et considère la Suisse comme étant son chez-soi.

Réponses insuffisantes

Lors des entretiens avec la commission des naturalisations de sa commune, la trentenaire a dû répondre à toute une série de questions. Comme par exemple: Combien de membres du Conseil-exécutif viennent du Seetal? Qui a tenu le discours du 1er août lors des festivités organisées à Hochdorf? À quoi sert la déduction de coordination dans la LPP? Quels risques financiers sont couverts par les APG? La jeune femme a par ailleurs dû nommer divers cours d’eau, châteaux, collines et chapelles de la région.

Ses demandes ont notamment été refusées parce que les réponses à ces questions n’étaient pas suffisantes et d’une part aussi parce que la commission a estimé que le centre de sa vie ne se trouvait pas en Suisse. En avril 2018, période pendant laquelle une de ses demandes avait été traitée par la commune de Hochdorf, la jeune femme était déjà en études. Elle venait de se spécialiser en droits humains. Pour cela, elle avait notamment fait un stage de trois mois à la Cour internationale pénale à La Haye, aux Pays-Bas. En été, elle assistait au Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie. Elle suivait aussi des cours à l’Université de Constance (All) et rendait régulièrement visite à son petit ami à Zurich. Pendant toute cette période-là, son domicile fixe était néanmoins resté à Hochdorf.