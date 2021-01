États-Unis : Après Trump, le chaos: la Une percutante de «Time»

En couverture de son double numéro commémoratif, le magazine met en scène Joe Biden dans un Bureau Ovale ravagé après le passage de Donald Trump.

Réputé pour ses couvertures percutantes, «Time» n’a pas failli à sa réputation pour illustrer la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden. Le double numéro commémoratif du magazine met en scène le 46e président des États-Unis se tenant debout dans un Bureau Ovale dévasté, symbole du chaos que le républicain laisse derrière lui. Son successeur regarde par la fenêtre l’air pensif, alors que la Maison-Blanche semble être ravagée par les flammes. Des graffitis ont été dessinés sur les rideaux et le bureau présidentiel, recouvert de documents et de cartons de fast-food.