Boxe

Après Tyson, Holyfield annonce son retour

L'ancien roi des poids lourds va également remettre les gants. Pour des enfants...

Mike Tyson aussi...

L'annonce de l'ex-roi américain des lourds-légers, qui a ensuite régné dans la catégorie-reine, intervient après celle de son ancien rival Mike Tyson qui, à 53 ans, s'est montré à l'entrainement en évoquant aussi un retour avec le même objectif. Le boxeur devenu acteur, humoriste, conférencier et spécialiste en tout genre assure être dans la forme de sa vie.

Un fan nommé Donald Trump

Mike Tyson a aussi admis qu'il voulait faire des combats d'exhibition afin d'amasser des fonds pour diverses causes, notamment l'aide aux sans-abris et l'intervention auprès des toxicomanes. On ne sait pas encore comment le tout se matérialiserait, mais même Donald Trump trouve le temps d'encourager Tyson sur les médias sociaux.