Zurich : Après Umesh et Omysha, Ruwani meurt à son tour du virus

Dans le parc des éléphants de Kaeng Krachan du Zoo de Zurich, un troisième éléphant a succombé au virus de l’herpès, après Umesh , deux ans, et Omysha , huit ans. L’éléphante Ruwani, âgée de cinq ans, est décédée ce samedi matin des suites de la maladie provoquée par l’Elephant Endotheliotropic Herpes Virus (EEHV). Au Zoo de Zurich, Ruwani était le troisième pachyderme gravement menacé par le virus de l’herpès.

Ruwani n’a montré aucun signe de maladie jusqu’à vendredi. Les jours précédents, sa charge virale avait oscillé entre des valeurs élevées et d’autres plus basses. En principe, la plupart des éléphants, qu’ils vivent dans des zoos ou à l’état sauvage, sont porteurs de cet herpèsvirus. Les jeunes animaux sont probablement infectés par des animaux plus âgés au sein du groupe.