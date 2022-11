Pérou : Après un accident sur le tarmac, les vols reprennent

Dimanche, le trafic aérien a pu reprendre à l’aéroport de Lima, au Pérou. La collision entre un avion de ligne et un camion de pompiers avait nécessité la fermeture du site, vendredi.

Les vols ont repris à l’aéroport international de Lima dimanche, après le nettoyage et la remise en état de la piste où un avion avait été percuté au décollage par un camion de pompiers, a indiqué l’exploitant de l’aéroport. «Nos opérations ont été rétablies, sur les vols domestiques comme sur les vols internationaux» a écrit sur Twitter Airport Partners (LAP), l’exploitant de l’aéroport.

Le Ministère des transports du Pérou a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident. Selon Carlos Portocarrero, président de la Commission d’enquête des accidents aériens, les boîtes noires de l’avion ont été récupérées et des enquêteurs en provenance de France et du Chili arriveront lundi pour en examiner le contenu.