Vaud: Virginie Spicher, la cheffe de la Santé, quitte son poste

Les rapports de travail entre Virginie Spicher et l’État de Vaud auront duré tout juste plus d’un an.

Virginie Spicher (ex-Masserey), qui s’est fait connaître pendant la pandémie, dans toute la Suisse, lors des conférences de presse de l’OFSP, ne sera plus en fonction à la tête de la Direction générale de la santé du Canton de Vaud dès la fin du mois d’août. C’est le Conseil d’État vaudois qui l’a annoncé par voie de communiqué, jeudi. «La décision de mettre fin aux rapports de travail a été prise d’un commun accord en raison de divergences quant aux orientations stratégiques et organisationnelles», est-il écrit.

«Le gouvernement tient à remercier Virginie Spicher pour son investissement et son engagement au service de la santé des habitantes et habitants du canton, ainsi que pour son sens du service public. Elle s’est notamment investie dans le déploiement du dossier électronique du patient, la santé communautaire, ainsi que la promotion de la santé et la prévention, en contribuant par exemple à la création et au lancement du mois de la santé mentale», ajoute le gouvernement vaudois.