Suisse : Après un boom durant la pandémie, le commerce en ligne s’essouffle

Selon les transactions par cartes de crédit et de débit, la clientèle suisse a fait moins d’achats en ligne durant ce 1er trimestre 2022. La tendance est au retour à la normale après le Covid.

Le domaine de l’alimentaire continue de croître

Selon la fédération, seul le commerce alimentaire en ligne tire encore son épingle du jeu et continue de se développer, contrairement à la tendance générale dans les autres secteurs. «Cela dénote un changement de comportement des acheteurs à moyen terme», commente Swiss Retail. «À la faveur de leurs expériences de commandes en ligne pendant la pandémie, il est possible que les clients aient pris goût à la possibilité de se faire livrer des aliments de longue conservation et plutôt lourds».

Le chiffre d’affaires va baisser en 2022

Swiss Retail explique encore que la situation économique reste très incertaine et volatile au niveau mondial. «La hausse des prix de l’énergie, en particulier, a continué de renchérir les coûts de production ces dernières semaines et aucun retour à la normale n’est en vue pour l’instant», souligne la fédération. De plus, les effets des restrictions dues au Covid, la pénurie des conteneurs, le manque de navires et les retards dans le commerce international vont peser lourdement sur le commerce de détail en 2022. «Dans ce contexte, il faut s’attendre à ce que le chiffre d’affaires record de 2021 en Suisse ne puisse guère être maintenu cette année», conclut la fédération.