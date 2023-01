Genève : Après un cancer, il est licencié et renvoyé vers l’AI

Le SIT dénonce un «licenciement abusif» dans le cas d’un employé, engagé dans une entreprise de voirie depuis 23 ans et licencié après un arrêt de travail à cause d’un mélanome.

Depuis 23 ans, Elias* travaille pour Prop, une des grandes entreprises genevoises, dans le domaine des services de la voirie. Ou du moins travaillait. En septembre, alors qu’il était prêt à reprendre le travail après dix-huit mois d’arrêt et un lourd traitement médical visant à le soigner d’un mélanome malin, il est congédié avec effet au 31 décembre 2022. «J’ai voulu recommencer avec un poste adapté, comme le conseillaient mes médecins, explique-t-il dans les colonnes de la «Tribune de Genève». C’est à ce moment que l’on m’a dit qu’il n’y avait plus de place pour moi, que je n’avais plus autant de force qu’avant.» Après le choc, il décide de se tourner vers le syndicat SIT. Ce dernier prévoit de l’aider à porter plainte, fin janvier, pour «licenciement abusif» et «non-respect de l’obligation de l’employeur de protéger ses collaborateurs».