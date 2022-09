Covid long : Après un Covid, les recrues guérissent bien mais leur fertilité baisse

Plus rien après six mois

Mais, là encore, une bonne nouvelle. L’étude, qui comparait des recrues infectées plus de six mois avant les tests avec des recrues infectées plus récemment a montré qu’après six mois, «ces séquelles n’étaient plus significatives». Attention toutefois, il a été constaté, sans vraie surprise, que les personnes avec un indice de masse corporel plus élevé ou présentant un taux de cholestérol plus haut pouvaient présenter plus de risques de séquelles à moyen ou long terme que les autres du point de vue cardiovasculaire.