Comparaisons difficiles

Pour autant, on ne peut pas parler d’explosions. Philippe Dunant, porte-parole du Département des finances, explique que le nombre d’heures supplémentaires effectuées en 2019 se situe dans la moyenne de ces dernières années. Le creux de 2018 «provient des soldes d’heures de la police et du secteur de la détention, car les événements de grande envergure on subi une baisse importante par rapport aux autres années.» D’autres fluctuations relativement importantes sont visibles selon les départements, mais, poursuit Philippe Dunant, 2018 et 2019, «ont été impactées par diverses réorganisations au sein de l’Etat. Ce qui rend les comparaisons annuelles non-pertinentes.»

Pression énorme sur les employés

Pour le syndicat SIT, ces chiffres sont le résultat d’un sous-effectif chronique dans certains services. Françoise Weber, secrétaire syndicale dénonce «une généralisation, en 2019, du principe d’annualisation horaires, ce qui permet d’avoir plus de variabilité dans l’année. Ce système est très probant au sein de l’instruction publique dans des services qui fonctionnent avec le rythme scolaire. Les infirmières scolaires vont travailler énormément, plus e 46h par semaine, et elles ont plus de semaines de congé qui collent avec le rythme scolaire.» Pour la syndicaliste, le décompte ne reflète pas forcément la réalité, car au-delà d’un certain nombre d’heures, il y a un couperet, «ce qui est totalement illégal et scandaleux. Du coup des services obligent des récupérations d’heures et il y a déficit de personnel par exemple en fin d’année. C’est une pression énorme qui est faite sur le personnel…»