Genève: Après un décès, des associations veulent fermer la prison de Favra

Trois associations genevoises exigent la fermeture immédiate de la prison de Favra. Ce centre de détention administrative abrite des personnes en attente de renvoi dans leur pays d’origine. L’Observatoire citoyen des morts dans les prisons suisses, l’Association des juristes progressistes (AJP) et la Ligue suisse des droits humains réagissent ainsi au décès samedi dernier d’un détenu, retrouvé mort dans sa cellule. Selon elles, le principe même de détention administrative est contestable et ne devrait être utilisé qu'en dernier recours. Elles jugent par ailleurs que l’établissement est inadapté, vétuste, lacunaire en matière d’accès aux soins et que les conditions de détention y sont «indignes», rapporte la «Tribune de Genève».