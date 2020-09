États-Unis : Après un homicide routier, un élu dit avoir percuté une biche

Le procureur général du Dakota du Sud soutient ne pas s’être rendu compte qu’il a heurté un être humain avec sa voiture.

Jason Ravnsborg, un élu républicain de 44 ans qui dirige les services judiciaires de cet État rural du Nord du pays, soutient ne pas s’être rendu compte qu’il avait heurté un être humain. La victime, Joseph Boever, avait 55 ans et n’a pas été localisée avant dimanche matin. Jason Ravnsborg n’a lui pas été blessé.

«Une biche ne ressemble pas à un humain»

Un porte-parole du département de la sécurité publique du Dakota du Sud n’a pas précisé si le procureur général avait passé un test d’alcoolémie. Jason Ravnsborg a reçu six amendes pour excès de vitesse entre 2014 et 2018, et il s’est rendu coupable de plusieurs autres infractions routières, dont une pour non-port de la ceinture de sécurité, selon le journal Sioux Falls Argus Leader.