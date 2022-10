Berne: Après un incendie, l'appartement est devenu inhabitable

Berne : Un appartement dans un immeuble inhabitable après un incendie

Un incendie s’est déclaré dimanche vers 16 heures dans un immeuble de Zollbrück (commune de Rüderswil). Les forces d’intervention ont dû constater que l’incendie, qui s’était déclaré sur un balcon, s’était déjà propagé au toit de l’immeuble. Grâce à l’intervention rapide des 45 membres des corps de sapeurs-pompiers de la région de Langnau, Eggiwil et Sumiswald, le sinistre a pu être maîtrisé. Les personnes qui se trouvaient dans le bâtiment ont pu s’échapper par elles-mêmes. Les tuiles d’une partie du toit ont dû être ôtées pour éteindre les braises. Un appartement n’est actuellement plus habitable. Une solution temporaire a pu être trouvée pour l’hébergement des personnes concernées avec le soutien de la commune et de particuliers. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête sur les causes de l’incendie. Le montant des dégâts n’est pas encore estimé.