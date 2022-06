Circulation routière: Après un malaise au volant, il est «rare» de s’en sortir sans poursuite pénale

D’après Me Romain Riether, membre du réseau des Avocats de la route, s’il n’est pas rare qu’un conducteur impliqué dans un accident indique qu’il a été victime d’un malaise, il est en revanche plus rare que les autorités pénales renoncent à toute poursuite. «Dans le cas d’un accident causé à la suite d’un malaise, la question fondamentale sur le plan pénal portera sur la prévisibilité de ce dernier et non sur l’importance des dégâts ou l’existence d’une éventuelle victime», explique l’avocat genevois.