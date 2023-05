Météo en Suisse: chaleur et soleil se font désirer

Les conditions météo humides et fraîches de ces 28 derniers jours en ont fait un mois d’avril «typique de la fin du XXème siècle». Selon MeteoNews, la moyenne des températures a été inferieure de 1 à 3 degrés par rapport à la norme 1991-2020.

Mais alors que les jours de pluie ont été fréquents, avril 2023 a été plus sec que la moyenne, notamment sur le sud du Valais et au Tessin. À noter que ces dernières années ont été marquées par un temps souvent sec et chaud durant cette même période.