Domotique : Après un nouvel HomePod, Apple veut conquérir la maison

Apple ambitionne de se faire une place plus confortable au domicile de ses clients. La marque à la pomme entend concurrencer les écrans connectés de Google et d’Amazon avec un nouveau produit, croit savoir Mark Gurman, journaliste spécialisé de Bloomberg. L’entreprise américaine plancherait en effet sur une nouvelle catégorie d’appareil de domotique doté d’un écran tactile. Ce dernier devrait ressembler à un iPad d’entrée de gamme posé sur un socle pour venir rivaliser avec les Echo Show d’Amazon, les appareils Nest Hub de Google ou encore la Pixel Tablet, tablette qui peut se poser sur un dock intégrant un haut-parleur que le géant du web doit encore commercialiser.

HomePod de 2e génération

En attendant, Apple a effectué mercredi le lancement surprise d’une seconde version améliorée du grand modèle de HomePod, dont la première itération avait été abandonnée il y a près de deux ans à la faveur du modèle HomePod mini. Cette nouvelle enceinte connectée au design quasi identique et intégrant l’assistant vocal Siri a été améliorée du point de vue audio (compatible Dolby Atmos lorsqu’elle est utilisée en duo et capable de diffuser les morceaux en Audio Spatial sur la plateforme de streaming Apple Music) et des fonctionnalités de domotique. Compatible avec le nouveau standard domotique Matter en cours de déploiement chez les constructeurs d’appareils connectés pour la maison, elle intègre désormais aussi un capteur de température et d’humidité. En Suisse, le nouveau HomePod sera disponible au prix de 299 francs, dès le 3 février.