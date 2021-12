Economie mondiale – Après un redécollage tant attendu, voici venue la phase de turbulences

Économie mondiale : Après un redécollage tant attendu, voici venue la phase de turbulences

Après le cataclysme économique de 2020 et la convalescence de 2021, place au ralentissement en 2022? Face au très contagieux variant Omicron, aux pénuries et à l’inflation persistantes, l’économie mondiale va rester en zone grise, sur fond d’impératifs climatiques.

De la Chine aux Etats-Unis, de l’Europe à l’Afrique, la pandémie a mis au tapis presque simultanément les économies mondiales au printemps 2020. Deux ans et 5,3 millions de morts plus tard, la sortie de crise a été plus dispersée.