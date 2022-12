France : Après un week-end de grève, la SNCF reprend lundi

Dès lundi, le trafic ferroviaire devrait reprendre de manière plus soutenue en France, après un week-end de grève dans l’Hexagone.

Vers un «retour à la normale» lundi: 3 TGV sur 4 doivent circuler pour le dernier jour de la grève des contrôleurs SNCF, qui a conduit à l’annulation de 60% des trains ce week-end et pourrait perturber les fêtes selon l’issue des discussions avec la direction.

Réunis dans un collectif hors cadre syndical, les contrôleurs de la SNCF – aussi appelés chefs de bord – ont cessé le travail depuis vendredi pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur statut. Interrogé dimanche soir par l’AFP, un porte-parole de la SNCF évoque «un retour progressif à la normale lundi», avec 3 TGV sur 4 en circulation, et une reprise totale du trafic mardi.

«On fera le maximum»

Dimanche, le trafic était encore fortement perturbé, avec 60% de TGV et Intercités annulés. À l’exception de la CGT-Cheminots, tous les syndicats (Unsa-Ferroviaire, SUD Rail, CFDT-Cheminots et FO-Cheminots) ont apporté leur appui au mouvement. Pour faire pression sur la SNCF, les contrôleurs menacent aussi de faire grève les week-ends de Noël et du Nouvel-An.