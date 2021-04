Ne rangez pas les manteaux : Après un week-end clément, de la neige est attendue en plaine

Les températures ont été relativement douces ce week-end, avec plus de 20 degrés en Valais notamment. Mais le mercure devrait drastiquement chuter la semaine prochaine… et on annonce même quelques flocons.

Les températures devraient chuter dans la nuit de dimanche à lundi (Photo d’illustration: neige à Lausanne, en 2012). VQH/Jean-Bernard Sieber

Le dicton est si connu qu’il en deviendrait presque agaçant. Et pourtant, on ne saurait que vous conseiller, pour cette troisième semaine d’avril… de ne pas vous découvrir d’un fil! Car l’ambiance printanière de ce week-end (18 °C à Genève, 17 °C à Neuchâtel, 20 °C à Sion et à Zurich, 21 °C à Schaffhouse) sera bientôt remplacée par un air glacial et des rafales de vent, à en croire les prévisions de MeteoNews.

Le service météorologique prévoit un changement de masse d’air «impressionnant» dans les prochaines heures. «La température a atteint les 7 °C à 1500m au nord de la Suisse ce midi. Demain à la même heure, ce sera presque 15 degrés de moins, avec seulement -7 °C annoncés», écrit-il sur Twitter.

Des précipitations fréquentes et persistantes sont attendues dans la soirée de dimanche à lundi sur l’ensemble du pays. Tandis qu’en seconde partie de nuit, la limite des chutes de neige s’abaissera rapidement pour se fixer autour des 500 à 800m d’altitude selon les régions.

Dans la région lémanique, le ciel se découvrira au fil de la matinée mais restera bouché sur les reliefs alentours, avec les derniers flocons. Une bise soutenue est attendue sur l’ouest du pays. Elle devrait s’intensifier mardi, pouvant atteindre des pointes à 40, voire 50 km/h.

Scénario semblable en Valais, où MeteoNews annonce «un temps souvent bouché en montagne», avec des giboulées. Maximales de 7 à 9 °C en plaine du Rhône, 0 °C à 1500m d’altitude, avec des rafales de vent soutenues dans les zones exposées.

Lent redoux au fil des jours

Les températures devraient remonter progressivement au fur et à mesure de la semaine, mais les matinées demeureront très fraîches. Ciel globalement clair sur l’ensemble de la Suisse romande, avec toutefois quelques développements nuageux les après-midi, surtout sur les reliefs.

Si tout va bien, vous pourrez ranger votre doudoune samedi prochain: les météorologues s’attendent à des conditions anticycloniques pour le week-end, synonymes de temps largement ensoleillé. Malgré des températures fraîches à l’aube, le thermomètre devrait grimper en journée avec des maximales de 15 à 18 °C en plaine, et ce sur l’ensemble de la Suisse occidentale.