Sécurité : Après une agression à Zurich, les CFF ne voient pas de raison d’agir

Les CFF emploient 220 agents de sécurité dans les trains et les gares de Suisse (image d’illustration).

Une Italienne de 55 ans a été frappée et grièvement blessée, la semaine dernière, à la gare centrale de Zurich. Une jeune femme qui voulait lui porter secours s’est aussi fait cogner par l’agresseur, un ressortissant érythréen, qui a agi sans raison apparente. La «SonntagsZeitung» affirme qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé et revient sur plusieurs actes de violence commis ces derniers mois dans les gares de Suisse. De récentes altercations au couteau à Diessenhofen (TG), Bâle ou Granges (SO) n’aident pas à rassurer les voyageurs.