Météo: Après une ambiance torride, le ciel va craquer ce soir

Les températures grimperont jusqu’à 37°C mardi en journée avant l’arrivée de violents orages en soirée. Chute de grêle et rafales de vent dépassant les 100 km/h par endroits sont attendues.

La prudence est de mise mardi en soirée. 20min/Ch Talos

À vos maillots de bain, crèmes solaires et bouteilles d’eau pour celles et ceux qui ne travaillent pas! Après deux jours marqués par la canicule, – notamment en Suisse romande avec des pics de températures de 35,1°C à Genève et 34,5°C à Sion –, l’ambiance torride se poursuivra ce mardi, annonce MeteoNews.

Avant midi, la chaleur gagnera rapidement toute la Suisse avec une trentaine de degrés attendus en plaine. «La vague de chaleur sera à son paroxysme avec des pointes entre 34 et 37°C cet après-midi en plaine», poussée par le vent du sud-ouest, informe l’entreprise de prévision météorologique. Le bassin genevois et le Valais central pourraient enregistrer respectivement 36 à 37°C!

Températures maximales prévues ce mardi en Suisse. MeteoNews

Orages et grêle en soirée

Après ce coup de chaud en journée, le ciel craquera en soirée. De violents orages sont attendus, suivi d’un front froid dans la nuit. Une zone orageuse active devrait traverser la Suisse à partir du bassin lémanique dès 18h.

La vigilance est donc de mise puisque la soirée orageuse sera accompagnée de chutes de grêle – avec un diamètre pouvant atteindre 3 à 5 cm – et des rafales de vent – avec des pointes à plus de 100, voire 120 km/h, notamment le long du Jura et sur le nord du pays. Attention aux «potentiels dégâts, probables par endroits».

L’ambiance pluvio-orageuse persistera une partie de la nuit et débouchera sur un lendemain «instable, changeant et parfois orageux sous des températures nettement plus respirables».

L’Europe en chaleur