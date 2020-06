Lausanne

Après une année 2019 «horrible», Terre des hommes sur de bons rails

En grande difficulté financière, l’ONG avait dû se séparer de près d’un tiers de ses effectifs l’an dernier. Depuis, elle a redressé la barre, sans toucher, ou presque, aux programmes sur le terrain.

Après les difficultés financières rencontrées en 2019, la fondation Terre des hommes (Tdh) à Lausanne a assuré jeudi que son horizon est à nouveau dégagé. L'ONG dit avoir renforcé son pilotage financier et affirme que ses dépenses sont désormais maîtrisées. «Nous avons vécu une année 2019 horrible du point de vue humain et de la gestion. Nous sommes désormais sur les bons rails», a déclaré jeudi devant la presse Felix Bollmann, président ad intérim du Conseil de fondation de l'organisation d'aide à l'enfance. S'il a estimé que Tdh «était guérie», il a admis qu'elle restait encore «sous surveillance médicale».

Croissance mal maîtrisée

Peu de programmes affectés

Les mesures prises en juin 2019 au siège de Lausanne ont permis de préserver les activités sur le terrain. Seuls un ou deux programmes ont été touchés, selon l'ONG. La restructuration ne s'est pas faite «sur le dos des enfants, des familles et des communautés», a souligné Felix Bollmann. Tdh a soutenu 4,2 millions d'enfants et leurs proches en 2019.

Nouvelle équipe

Pour tourner la page et regarder vers l'avenir, Tdh à Lausanne s'est dotée d'une nouvelle gouvernance, en renforçant notamment le pilotage financier de la fondation. Un nouveau président du Conseil de fondation a été nommé. Jürg Schäffler, ancien chef des finances à la SSR, remplace Felix Bollmann et est désormais entouré de huit personnalités.

Elle a évoqué ses priorités pour la période 2021-2024: équilibre et durabilité sur le plan financier, poursuite de la baisse des frais, renforcement de la culture de l'innovation et de la numérisation de l'aide, plus forte participation des enfants aux décisions qui les concernent.

Plus grande organisation d'aide à l'enfance de Suisse, fondée en 1960 par Edmond Kaiser, Terre des hommes est active dans plus de 45 pays et engage 2500 personnes à travers le monde. Outre la fondation sise à Lausanne, il existe deux autres organisations indépendantes appelées Terre des hommes. Il s'agit de Terre des hommes Schweiz, dont le siège est à Bâle, et Terre des hommes Suisse, qui a son siège à Genève. Aucune des deux n'avait été concernée par les problèmes financiers.