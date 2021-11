Danemark : Après une année record, Lego offre bonus et congés à ses employés

Le numéro un du jouet a annoncé lundi vouloir «remercier tous les collègues» pour avoir contribué à la hausse de son chiffre d’affaires qui a bondi de 46%.

Le numéro un mondial du jouet, le danois Lego, a annoncé lundi offrir trois jours de vacances supplémentaires et un bonus exceptionnel à ses quelque 20’000 employés, après une année record pour ses célèbres briques en plastique.

Déjà en vogue, Lego a vu sa croissance s’accélérer du fait de la pandémie et du temps passé à la maison, mais aussi par sa rapide progression en Chine. Le groupe familial, non coté, a enregistré au premier semestre 2021 un bénéfice net à plus de 6,3 milliards de couronnes (847 millions d’euros). Le chiffre d’affaires a, lui, bondi de 46%, à 23 milliards de couronnes.