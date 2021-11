Votation 28 novembre - Résulats en direct sur les votes suisses

Le Valais votera lui sur l'initiative «pour un canton du Valais sans grands prédateurs». L'initiative déposée en 2017 par une dizaine de Haut-Valaisans, dont plusieurs politiciens démocrates-chrétiens, a été largement acceptée par le Grand Conseil. Elle exige l'introduction d'un nouvel article dans la Constitution visant trois axes sur lesquels l’Etat doit édicter des prescriptions à savoir l’amélioration de la protection face aux grands prédateurs (loup, lynx, ours, etc.), la limitation et la régulation de ces derniers ainsi que l'interdiction de leur promotion.