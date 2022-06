Conflit : Après une centaine de jours de conflit, la Russie contrôle 20% de l’Ukraine

Le 24 février, la Russie attaquait l’Ukraine. Après cent jours de conflit, Kiev reconnaît que Moscou occupe désormais un cinquième de son territoire et réclame davantage d’armes aux Occidentaux.

Et la tactique du rouleau compresseur appliquée par Moscou, pour grignoter lentement le Donbass, semble porter ses fruits. «La situation la plus difficile» concerne Lougansk, l’une des deux régions du Donbass, où «l’ennemi essaye de déloger nos troupes de leurs positions», a souligné le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeri Zaloujny.

Severodonetsk, capitale administrative de la région, est désormais «occupée à 80%» par les forces russes et les combats font rage dans les rues, a déclaré le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Retranchés comme à Marioupol

Selon Kiev, les forces ukrainiennes y sont notamment retranchées dans une zone industrielle bombardée par les Russes, comme à la toute fin du long siège de la ville stratégique de Marioupol, largement détruite et conquise par les Russes, fin avril. Ces derniers jours, les dirigeants ukrainiens ont accusé Moscou de vouloir faire de Severodonetsk un «nouveau Marioupol». La pression russe reste également importante sur Donetsk, l’autre région du Donbass.

Trois mois après le début de l’invasion, les forces russes contrôlent actuellement «environ 20%» du territoire ukrainien, soit près de 125’000 km2, a déclaré, jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans un message au Parlement luxembourgeois. Avant l’invasion, les forces russes ou prorusses y contrôlaient 43’000 km2, depuis l’annexion de la Crimée et la prise d’un tiers du Donbass, en 2014.

«Nous aimerions recevoir le plus rapidement possible des armes du type de celles de l’OTAN. Cela sauverait des vies.»

Le général ukrainien Valeri Zaloujny a plaidé pour la livraison, le plus rapidement possible à son pays, d’armes «du type de celles de l’OTAN». «Cela sauverait des vies», a-t-il souligné. Kiev attend notamment des livraisons de systèmes de lance-missiles plus puissants, promis par le président américain Joe Biden, en espérant que cela change le rapport de force militaire sur le terrain.