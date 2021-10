Genève – Après une longue absence forcée, «le public est on fire»

«C’est trop cool de pouvoir revenir. C’est toujours aussi frais, confie Bertrand à l’entracte des Européennes de l’impro, qui ont débuté vendredi à Genève. Les joueurs se dépassent et à chaque fois, c’est le gros fou rire». Depuis le dernier spectacle d’improvisation auquel il a assisté, presque deux ans se sont écoulés. Comme lui, au théâtre de la Madeleine, nombreux sont ceux qui attendaient ce moment avec impatience. «On sent que le public est content de nous retrouver. Il est on fire», se réjouit Thomas Cornut, membre de la Fédération d’improvisation genevoise (FIG), organisatrice de l’événement.

Du côté des comédiens aussi ces retrouvailles ont été grisantes. « Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus voyagé, qu'on n'avait plus improvisé en vrai. C'est vraiment génial!», s’exalte Iseult membre de l’équipe belge, en déplacement en Suisse pour l’occasion.

Des contraintes sanitaires qui font barrière

«Nos spectateurs sont plutôt jeunes, entre 25 et 35 ans. Ce n’est pas la tranche de la population la plus vaccinée. Les mesures de lutte anti-Covid limitent notre public cible», relève Eric Lecoultre. Mais le responsable communication d’Impro Suisse reste optimiste. «C’est une difficulté passagère. On espère que cela va se détendre au fil de la saison.» Pour son organisation aussi, ce week-end a marqué le retour d’un événement phare: les Grands Duels, une compétition qui oppose 16 improvisateurs et improvisatrices romands.