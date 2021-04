Etats-Unis : Après une nouvelle attaque, la sécurisation du Capitole fait débat

À Washington, les sénateurs souhaitent que le monument emblématique reste accessible au public, malgré l’assaut d’un conducteur armé d’un couteau vendredi et l’invasion des supporters pro-Trump il y a trois mois.

Getty Images via AFP

Des responsables ont appelé dimanche à trouver un équilibre entre mesures de sécurité et nécessité de garder le Capitole américain accessible au public, après une nouvelle attaque l’ayant visé cette semaine.

Conducteur abattu

Un agent de la police du Capitole a été tué et un autre blessé vendredi, lorsqu’un homme a précipité sa voiture sur eux avant de percuter une barrière de sécurité. Le conducteur est ensuite sorti du véhicule avec un couteau à la main, avant d’être abattu.

Le débat autour de la protection des lieux a ainsi été relancé, notamment concernant la barrière qui avait été érigée après l’assaut du 6 janvier tout autour des bâtiments formant ce complexe. Une partie venait d’être retirée récemment, et le périmètre de sécurité avait été resserré autour du bâtiment principal et son célèbre dôme.

Barricader les lieux?

«C’est quelque chose de mis en avant par tous les membres du Congrès à qui nous avons parlé durant les six semaines où nous y étions: ils veulent un accès pour le public», a-t-il dit sur ABC.

Soldats de la Garde nationale

Il serait possible d’atteindre un tel équilibre grâce à davantage «de ressources pour la police du Capitole, des améliorations des caméras et capteurs, et des barrières», a-t-il estimé. Il a également suggéré que 200 soldats de la Garde nationale soient durablement déployés sur les lieux, pour une période de deux ans, comme cela avait été le cas après le 11-Septembre.