Etats-Unis : Après une nouvelle tuerie, Biden veut interdire les fusils d’assaut

Le président américain a réclamé mardi l’interdiction des fusils d’assaut, après une fusillade faisant 10 morts dans un supermarché du Colorado.

Le président Joe Biden a réclamé mardi l’interdiction des fusils d’assaut après une nouvelle tuerie qui a relancé le débat sur la prolifération des armes à feu aux Etats-Unis et dont l’auteur présumé, un jeune homme de 21 ans, a été inculpé.

Identifié comme Ahmad Alissa, le suspect a été blessé à la jambe et hospitalisé. Il se trouve dans un «état stable», a déclaré Maris Herold, la cheffe de la police de Boulder. «Il a été inculpé de dix meurtres», a-t-elle précisé. Son mobile n’est pas encore connu, selon les autorités. Toutes les victimes ont été identifiées et étaient âgées de 20 à 65 ans, d’après la même source. Le policier décédé était père de sept enfants, selon Maris Herold.

«Nous devons bannir les fusils d’assaut»

Le président Biden a ordonné que les drapeaux soient mis en berne dans tous les bâtiments publics. «Je n’ai pas besoin d’attendre une minute de plus, encore moins une heure, pour prendre des mesures de bon sens qui sauveront des vies à l’avenir et pour exhorter mes collègues à la Chambre et au Sénat à agir», a-t-il dit. «Nous devons aussi bannir les fusils d’assaut», a-t-il ajouté.