Corse : Après une nuit d’«émeutes», des manifs dans le calme

Après la violente agression d’Yvan Colonna par un autre détenu, des violences ont éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi, en Corse. Jeudi, un retour au calme était constaté.

Plusieurs centaines de lycéens ont manifesté jeudi matin près de la préfecture d’Ajaccio, au lendemain d’une nuit «d’émeutes» qui a vu le palais de justice pris pour cible et plusieurs personnes blessées, huit jours après l’ agression en prison du militant indépendantiste Yvan Colonna .

Colonna dans le coma

«Les lycéens se mobilisent pour une certaine idée de la justice, qu’ils considèrent bafouée, on ne peut que les soutenir, mais par contre, on ne peut pas soutenir les débordements», a témoigné auprès de l’AFP France Battini, 52 ans, professeure d’anglais au lycée Fesch d’Ajaccio qui a tenté de calmer les jeunes. «On a été quelques-unes, enseignantes, mères de famille, à se mettre devant la banderole pour éviter autant que possible que cela dégénère comme hier soir», a-t-elle poursuivi.