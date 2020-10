Japon : Après une panne historique, la Bourse de Tokyo reprend

Jeudi, avant l’ouverture de la Bourse de Tokyo, une panne a provoqué l’interruption des opérations, paralysant la place boursière toute la journée.

L’opérateur de la Bourse de Tokyo a expliqué jeudi soir avoir identifié le problème technique qui a causé une perturbation de la transmission des informations du marché, paralysant les échanges à Tokyo mais aussi Nagoya, Sapporo et Fukuoka.

Une première depuis 1999

Une résolution plus rapide du problème aurait nécessité un redémarrage du système, qui «aurait causé la confusion», a expliqué le président de la Bourse de Tokyo lors d’une conférence de presse pour justifier cette interruption prolongée. «Nous avons causé d’importants désagréments à un grand nombre d’acteurs du marché et d’investisseurs» et «nous nous en excusons sincèrement», a-t-il ajouté.