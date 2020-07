Peine de mort aux États-Unis

Après une pause «grâce» au Covid, le Texas reprend ses exécutions

Un homme doit recevoir une injection létale mercredi soir avoir passé 27 ans dans le couloir de la mort pour un meurtre commis en 1993.

Septième exécution de l’année

Dans une lettre d'aveux écrite en février 1994, Billy Wardlow écrivait à propos de l'altercation avec Carl Cole: «Etant plus jeune et plus fort, je l'ai repoussé et lui ai tiré une balle juste entre les yeux. Juste parce qu'il m'avait énervé». A son procès, il était revenu sur cette version et avait assuré que lorsqu'il avait brandi un pistolet devant Carl Cole, il avait pour but de l'intimider et non de le tuer.