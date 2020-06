fraude aux crédits covid

Après Vaud, Zurich place aussi en détention des escrocs présumés

Cinq personnes soupçonnées d’avoir fourni de fausses données pour obtenir des prêts bancaires ont été arrêtés.

Les personnes concernées de nationalités kosovare et suisse – quatre hommes et une femme âgés de 21 à 52 ans – ont sévi dans les cantons de Zurich, d'Argovie et de Zoug, indique jeudi la police cantonale zurichoise qui a mené l'enquête.