Vaud : Après vingt ans, il claque la porte de l’Exécutif d’Yverdon

Jean-Daniel Carrard ne se sent plus en accord avec les récentes décisions de la Municipalité, qui a changé de majorité aux dernières élections. Il préfère se retirer et se concentrer sur sa fonction de député au Grand Conseil vaudois.

Jean-Daniel Carrard, qui était entré à la Municipalité d’Yverdon-les-Bains en 2002, a donné sa démission. Archives / 24 heures / Jean-Paul Guinnard

Les tensions dans les ­Exécutifs des villes vaudoises se multiplient. Après des clashs à Vevey et à Nyon, c’est au tour d’Yverdon-les-Bains de vivre une période ­difficile. Ancien syndic et municipal des Sports, du Tourisme et des Bâtiments, Jean-Daniel Carrard a annoncé mercredi sa ­démission pour le 31 juillet.

L’élu PLR ne s’estime «désormais plus en mesure de partager les décisions et les orientations de la Municipalité actuelle, qui semble déterminée à renier tous les engagements pris par l’Exécutif pré­cédent, plutôt que d’aller de l’avant en se basant sur ce qui avait été fait.» L’élu préfère concentrer son action sur son mandat de député et de chef de groupe PLR au Grand Conseil.

La majorité rose-verte de l’Exécutif n’a pas polémiqué. Elle l’a sobrement remercié et lui a souhaité le meilleur pour la suite.