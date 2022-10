Suisse : Après Whatsapp, c’est au tour de PostFinance de planter

Après la panne du système de messagerie Whatsapp, qui a duré quelques heures mardi matin, c’est au tour de PostFinance de planter. Sur son site internet, la banque suisse confirme une panne du système. Les transactions ne peuvent être traitées pour le moment. «Nous mettons tout en œuvre pour la résoudre le plus rapidement possible et vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés», précise PostFinance.